Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на 9 июня стала самой теплой в Москве с января Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Москва9 июн Вести.В Москве зафиксировали самую теплую ночь с начала года. Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 17,5 градуса. Об этом сообщила в MAX главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, вечер 8 июня будто предвещал жару следующего дня. Небольшая облачность не дала воздуху остыть за ночь. В итоге минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 17,5 градуса.

Эта ночь стала самой теплой с начала года!!! написала Татьяна Позднякова

Метеоролог также отметила, что день 9 июня станет самым жарким - температура подберется к 30 градусам. Вторник положит начало периоду жары в Москве.

По прогнозу синоптика, 10 июня воздух может прогреться до 30 градусов. Это означает, что есть вероятность повторения температурного рекорда 1998 года или даже установление нового.