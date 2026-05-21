Жара в Москве может побить рекорд 2014 года Температура воздуха в Москве 21 мая может побить рекорд 12-летней давности

Москва21 мая Вести.Ожидается, что 21 мая температура воздуха в Москве достигнет +31 градуса и побьет рекорд 2014 года. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Москве сегодня еще солнечно, и на пике дневного прогрева столбики термометров поднимутся до +31, почти на 2 градуса выше исторического максимума 2014 года. Однако с пятницы небо над столицей покроется массивами грозовых туч, и воздух начнет остывать. К выходным дневная температура понизится до +23, а в начале новой недели войдет в рамки климата рассказал Заводченков

Ранее синоптики Центра погоды ФОБОС сообщили, что в Европейской России продолжит царить аномальный зной. По их прогнозам, температура будет соответствовать июню, характерному для Средиземноморья.