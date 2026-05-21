Москва21 мая Вести.Установившаяся 21 мая в Москве аномальная жара повторила рекорд 12-летней давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По последним данным, воздух главной московской метеостанции на ВДНХ прогрелся до +29,2 градуса. Уже точно можно сказать, что повторился суточный рекорд температуры написано в тексте

В 2014 году аналогичные температурные показатели в Москве были установлены впервые. Кроме того, метеорологи отметили, что до конца дня рекорд может быть и вовсе обновлен.

Ранее в столице было обновлено два суточных рекорда температуры. Во вторник и среду – 19 и 20 мая – показатели добрались до наивысшей точки для этих дней.