Температура в Москве побила поставленный в XIX веке рекорд В Москве 20 мая зафиксирован новый рекорд максимальной температуры

Москва20 мая Вести.Метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова зафиксировала в среду, 20 мая, новый температурный рекорд в Москве: +30,6 градуса. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу вуза.

Наибольшее значение для этого дня в столице до сих пор составляло 29,7 градуса, рекорд был установлен в 1897 году говорится в сообщении

19 мая также был установлен рекорд температурного максимума: +30,7 градус. В 1979 года столбик термометра поднялся до +30 градусов.

Причиной столь жаркой погоды стало нахождение столичного региона в области южной периферии антициклона, пояснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. В Москву вошел очень теплый континентальный тропический воздух из Казахстана и Средней Азии.