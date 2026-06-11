Гидрометцентр: жара в Москве и Подмосковье продержится минимум до субботы

В Гидрометцентре рассказали, сколько продержится жара в Москве Гидрометцентр: жара в Москве и Подмосковье продержится минимум до субботы

Москва11 июн Вести.Установившаяся в Московском регионе 30-градусная жара начнет спадать лишь в самом конце недели, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. По данным синоптиков, в воскресенье ночная температура не поднимется выше плюс 16 градусов.

В воскресенье, 14 июня <...> температура воздуха в дневные часы уже не поднимется выше 19-24 градусов, в ночь на воскресенье столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов выше нуля рассказал представитель Росгидромета

При этом в субботу в столичном регионе температура воздуха все еще будет составлять порядка плюс 28 градусов, но местами ожидается ливень с грозой и усилением ветра.

В начале следующей недели воздух прогреется до 25-25 градусов выше нуля, будет облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь.