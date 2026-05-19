Синоптики: в Москве на смену аномальной жаре придет прохлада В Москве посвежеет к концу рабочей недели

Москва19 мая Вести.Жара до +32 градусов сохранится в Москве до четверга. Но уже в выходные начнутся дожди, ударят грозы, температура пойдет на спад. Об этом синоптики заявили ИС "Вести".

Вплоть до четверга никаких дождей и рекордные плюс 30-32 градусов. И лишь на выходных под влиянием приближающегося фронта в мегаполисе могут прошуметь локальные ливни и грозы, а температурная аномалия станет сокращаться сказали специалисты

В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 29 градусов тепла. Но потом к устью Невы пробьются прохладные воздушные массы. Под аккомпанемент дождей температурный режим на северо-западе начнет возвращаться в рамки майского климата.