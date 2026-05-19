Метеорологи: сегодня погода в Санкт-Петербурге "как в Ташкенте"

Синоптики рассказали о возвращении Санкт-Петербурга в рамки майского климата

Москва19 мая Вести.В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 29 градусов тепла. Но потом к устью Невы пробьются прохладные воздушные массы. Под аккомпанемент дождей температурный режим на северо-западе начнет возвращаться в рамки майского климата. Об этом синоптики заявили ИС "Вести".

В Санкт-Петербурге сегодня словно в Ташкенте: солнечно и до плюс 29 градусов. Однако со среды сюда придет балтийская прохлада, и в пятницу-субботу на термометрах в северной столице будет плюс 17-18, как и положено в это время года сказали синоптики.

Жара до +32 градусов сохранится в Москве до четверга. Но уже в выходные начнутся дожди, ударят грозы, температура пойдет на спад.