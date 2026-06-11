В Гидрометцентре не исключили град и грозы в Москве 12 июня

В Гидрометцентре рассказали, как погода может подпортить День России в Москве В Гидрометцентре не исключили град и грозы в Москве 12 июня

Москва11 июн Вести.12 июня в Москве жара местами будет сопровождаться грозами и кратковременными дождями. Такой прогноз озвучила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Максимальная температура в Москве составит 31-33 градуса.

Местами прогнозируются грозы с кратковременными дождями, возможно, что местами даже ливневого характера с возможным падением града в отдельных районах и порывами ветра до 17 метров в секунду сообщила Макарова

В последующие дни ожидается снижение температуры, но она все равно останется выше климатической нормы. В воскресенье температура опустится днем до 21-26 градусов, ночью — до 13-18.

К следующей неделе жара спадет: если в середине текущей недели температура воздуха превышает климатическую норму на 6-7 градусов, то к следующей вернется к норме, спрогнозировала эксперт.