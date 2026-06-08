Кардиолог предупредила об опасности холодных напитков в жару Врач: прием ледяных напитков в жару - стресс для организма

Москва8 июн Вести.Употребление холодных напитков, особенно содержащих алкоголь, категорически не рекомендуется в летнее время года. Об этом рассказала ИС "Вести" заместитель главного врача по лечебной работе Национального центра спортивной медицины ФМБА России, врач- кардиолог, кандидат медицинских наук Юлия Федорова.

По ее словам, попадание холодной жидкости в организм вызывает ответную реакцию: тело активизирует механизмы терморегуляции, стремясь повысить внутреннюю температуру. В результате вместо облегчения человек получает обратный эффект.

Холодные напитки, содержащие лед либо алкоголь, вообще противопоказаны. Потому что, когда мы пьем что-то холодное, организм считает, что нам стало холодно, нужно максимально еще больше мобилизовать свои усилия для того, чтобы улучшить терморегуляцию. То есть он начинает повышать температуру, потому что воспринимает это уже как некий стрессовый вариант рассказала Федорова

Она подчеркнула, что в условиях высоких летних температур крайне важно поддерживать водный баланс. Рекомендуется увеличить потребление жидкости, ориентируясь на формулу - 30 миллилитров на килограмм массы тела. Предпочтительно пить воду комнатной температуры, также допускается употребление теплого зеленого чая.

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