Москва8 июнВести.Несмотря на кратковременные дожди в среду и пятницу, в столице всю неделю сохранится жаркая погода. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики.
По их словам, даже по меркам середины лета такая погода считается серьезной аномалией.
В Москве короткие грозовые ливни возможны только в среду и пятницу. Так что большую часть времени солнце будет беспрепятственно прогревать и без того теплый южный воздух. Как следствие, на термометрах плюс 28-30 градусоврассказали синоптики
В Санкт-Петербурге всю неделю будут греметь локальные грозы и ожидаются дожди.