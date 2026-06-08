В столице будет жарко, грозовые ливни пройдут в среду и пятницу

Москвичей всю неделю ожидает жара до +30 градусов В столице будет жарко, грозовые ливни пройдут в среду и пятницу

Москва8 июн Вести.Несмотря на кратковременные дожди в среду и пятницу, в столице всю неделю сохранится жаркая погода. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики.

По их словам, даже по меркам середины лета такая погода считается серьезной аномалией.

В Москве короткие грозовые ливни возможны только в среду и пятницу. Так что большую часть времени солнце будет беспрепятственно прогревать и без того теплый южный воздух. Как следствие, на термометрах плюс 28-30 градусов рассказали синоптики

В Санкт-Петербурге всю неделю будут греметь локальные грозы и ожидаются дожди.