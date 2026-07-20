Эксперт - о необходимых для организма продуктах в жару Эксперт: в жару стоит включить в рацион огурцы, кабачки, арбуз и клубнику

Москва20 июл Вести.Даже при достаточном потреблении воды организм может испытывать скрытое обезвоживание. Какие продукты нужно включать в рацион в летнюю жару? Об этом в интервью RT рассказала врач-эндокринолог, сотрудник сети частных клиник Дарья Хайкина.

Иногда кажется, что человек пьет достаточно, но его все равно беспокоят сухость во рту, быстрая утомляемость, тусклость кожи или ощущение "тяжелой" головы. Такое состояние может быть связано с тем, что в жару организм теряет не только воду, но и минералы, необходимые для поддержания водно-солевого баланса.

Только водой проблему решить удается не всегда, объяснила Хайкина. В жару важно не только увеличить потребление жидкости, но и помочь организму удерживать ее. Летом стоит чаще включать в рацион продукты, богатые водой и электролитами. Один из лучших вариантов - огурцы.

Огурцы почти на 96% состоят из воды. Это легкий и освежающий продукт, который хорошо подходит для перекуса в жаркий день. Кроме того, они содержат небольшое количество калия — одного из основных электролитов, участвующих в поддержании водного баланса рассказала Дарья Хайкина

Также врач рекомендовала обратить внимание на арбуз (на 92% состоит из воды; также в нем содержатся натуральные сахара, небольшое количество калия и магния), кабачки (около 94% воды; являются источником клетчатки и небольшого количества калия), клубнику (на 90% из воды; богата витамином С, антиоксидантами, содержит магний и кальций) и кокосовую воду (природный изотоник, поскольку она содержит калий, натрий и магний).