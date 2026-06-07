Диетолог Подчиненова: в жару в рацион стоит включить творог, окрошку и салат

Россиянам рассказали о питании в жару Диетолог Подчиненова: в жару в рацион стоит включить творог, окрошку и салат

Москва7 июн Вести.В жаркие дни в рацион лучше включить творог с ягодами, окрошку, салат из свеклы и моркови, заявила ТАСС эндокринолог и диетолог, замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

На завтрак - творог с ягодами, на обед - окрошка с курицей или индейкой на тане, квасе или кефире, на ужин - салат "Щетка" из сырой свеклы, моркови и капусты с лимонным соком и растительным нерафинированным маслом сказала врач.

Она подчеркнула, что летнее меню должно на 50% состоять из овощей, 25% - из белка, 25% - из сложных углеводов.