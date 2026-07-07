Москва7 июл Вести.Сайт KP.RU провел опрос, чтобы выяснить, какие блюда россияне считают традиционно летними. Согласно его результатам, безоговорочным фаворитом оказались свежие ягоды и фрукты - за них высказался 61% участников.

Респонденты отметили, что в другие сезоны фрукты, и особенно ягоды, нередко оказываются безвкусными и при этом дорогими, из-за чего порой от них приходится отказываться вовсе. Лето же, по их словам, - самое подходящее время наверстать упущенное, вдоволь поесть любимые лакомства и запастись витаминами на год вперед.

Самое летнее – это свежие ягоды. Зимой можно приготовить все что угодно, а вот душистой и сладкой клубники, малины зимой нигде не найти сказала одна из участниц опроса

Второе место с 48% голосов заняла окрошка. Опрошенные признались, что очень любят этот летний суп и в остальное время года его не готовят. "Окрошка, малина, клубника и арбуз с дыней - вот оно лето", - поделился один из респондентов.

За шашлык проголосовали 30% участников опроса. Часть из них отметила, что фрукты и овощи им нравятся меньше, а вот приготовленное на углях мясо - совсем другое дело. "Я вообще шашлыки больше люблю, чем ягоды и фрукты, для меня это самая летняя еда", - рассказал один из опрошенных.

Еще 26% отдали предпочтение мороженому, признавшись, что в жару особенно приятно съесть пломбир или щербет. Летний салат выбрали 17% участников: они подчеркнули, что летом хороши не только ароматные фрукты, но и овощи, а салат из собственноручно выращенных овощей трудно чем-либо превзойти. Оставшийся 1% остановился на варианте "другое". Некоторые отметили, что лето у них связано скорее не с едой, а с напитками - к примеру, с квасом.