Роспотребнадзор: при покупке овощей следует обратить внимание на цвет и запах

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом Роспотребнадзор: при покупке овощей следует обратить внимание на цвет и запах

Москва5 июл Вести.У свежих, качественных овощей и фруктов есть характерный запахи внешний вид, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

При покупке овощей, фруктов и ягод обращайте внимание на их внешний вид, запах и цвет. Окрас должен быть свойственным тому или иному виду плодов, они не должны иметь признаков порчи и гниения, а также повреждения кожуры. Спелые плоды отличает выраженный приятный запах отметили в ведомстве

Там также порекомендовали тщательно мыть овощи, зелень и фрукты под проточной водой.