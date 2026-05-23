Москва23 мая Вести.Шеф-повар Антон Истратов собрал для ИС "Вести" несколько советов по приготовлению легких летних салатов. По его мнению, главный секрет заключается в подготовке заправки для блюда.

Первое, собственно, в микс различной зелени добавить ароматных трав, то есть это базилик, мята и так далее. Каждый раз, когда они попадают вместе с листом, получается такой более интересный, более глубокий вкус. Второе, вместо уксуса или сока лимона в заправке советую попробовать сок крыжовника. ... Следующий такой тоже интересный момент – можно добавить опять же в заправку немного кинзы и зеленого чили. Такое тоже хорошее сочетание, которое помогает скруглить травяной вкус, и в принципе хорошо гармонирует как с помидорами, так и со всем остальным рассказал Истратов

Также шеф-повар посоветовал использовать для приготовления летнего салата хорошие продукты, желательно – выращенные на даче, а также не перемешивать блюдо слишком долго, иначе из овощей начнет выходить сок, они потеряют свою структуру и превратятся в суп.