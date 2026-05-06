Россиянам рассказали, как сохранить витамины овощей на гриле Эксперт Тарасова: крупная нарезка помогает сохранить витамины в овощах на гриле

Москва6 мая Вести.Овощи при приготовлении на огне могут сохранить полезные свойства, если их крупно нарезать, сообщила ТАСС доцент Университета "Росбиотех" Вероника Тарасова.

По ее словам, во время приготовления на гриле часть витаминов в овощах разрушается, но их можно сохранить.

Нарезка крупными кусками минимизирует площадь поверхности, подверженной окислению и нагреву сказала Тарасова

Она добавила, что для сохранения витаминов в овощах следует сократить время их термической обработки или использовать фольгу, специальные пергаментные конверты.