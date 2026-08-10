Москва10 авг Вести.Морковь стоит отваривать или запекать, кабачки тушить, а огурец обязательно есть с кожурой, советует врач-диетолог "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Эксперт в разговоре с КP.RU отметила, что кабачок содержит в себе много калия (около 260 мг на 100 г), пектинов, бета-каротина, витамина С, лютеина и зеаксантина. Для максимальной пользы плод следует готовить на пару, запекать, тушить, а при щадящем питании кабачки лучше сварить и перетереть в пюре или крем-суп.

Чтобы получить из моркови максимум бета-каротина, корнеплод нужно подвергнуть тепловой обработке - отварить, потушить, запечь, приготовить на пару. Кроме того, морковку для усвоения ее полезных веществ необходимо есть с чем-то жирным - маслом, йогуртом, сливками, орехами.

Диетолог также посоветовала делать свежевыжатый сок из молодой капусты для профилактики язвы желудка и есть огурцы с кожурой, чтобы получить из нее кремний, молибден, флавоноиды и фитостерины.