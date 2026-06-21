Москва21 июн Вести.Употребление ягод черешни позволяет уменьшить излишки воды в организме, убрать отеки и оказывает положительное воздействие на течение различных воспалительных процессов у человека. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Черешня содержит большое количество клетчатки, антоцианов и витамина С, отметила она.

Тот же витамин C: помимо того, что он укрепляет иммунитет, он еще [несет] ответственность за усвоение железа, … укрепляет не только сосуды и суставы, [но и] связки, поскольку необходим для того, чтоб коллаген усваивался, и, естественно, тургор кожи улучшается рассказала диетолог

Однако чрезмерное употребление черешни может вызвать вздутие живота, диарею и даже нанести определенный вред желудочно-кишечному тракту, добавила специалист.

Там много сахаров в том числе. Поэтому, чем слаще черешня, естественно, тем больше в ней вот этих сахаров. Об этом тоже нужно помнить, поэтому это не самый замечательный продукт. Второе, там есть органические кислоты, и в большом количестве [они] могут действительно нанести определенный вред желудочно-кишечному тракту, особенно, если там уже есть какие-то повреждения слизистой уточнила Соломатина

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