Нутрициолог рассказала, в каком виде полезнее есть черешню Нутрициолог рассказала о пользе десерта из черешни

Москва19 июн Вести.Спрос на качественную фермерскую черешню стабильно высокий. Лучше всего приготовить из ягод десерт. Об этом заявила ИС "Вести" детский и интегративный нутрициолог Людмила Бриллиант.

Сбор урожая начинают при 12–13 единицах сахара. В спелых плодах этот показатель достигает почти 16 единиц. Из-за высокого содержания сахара не рекомендуется делать черешню основой рациона, отметила специалист.

Когда мы получаем очень много сахаров, даже если они природные и очень полезные, то мы нагружаем свой организм. Нагружаем печень, нажимаем, нагружаем поджелудочную железу. Лучше добавлять, знаете, как прием пищи, например, да, и как десерт черешня. Либо вообще какое-то блюдо приготовить из черешни сказала Бриллиант

Стоимость черешни в России за последние две недели упала на 24% и достигла 610 рублей за 1 килограмм, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.