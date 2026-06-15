В начале лета продажи черешни в РФ упали на 15%

Продажи черешни в России сократились на 15% В начале лета продажи черешни в РФ упали на 15%

Москва15 июн Вести.Продажи черешни в России с 25 мая по 9 июня снизились на 15% в среднем на одну торговую точку, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитическую компанию "Эвотор". При этом аналитики "Чек Индекса" (входит в компанию "Платформа ОФД" – оператор фискальных данных) зафиксировали падение на 8% год к году.

Отмечается, что спрос на черешню падает на фоне роста цен из-за заморозков в период цветения и сокращения импорта.

Это связано с заморозками в период цветения и сокращением импорта пояснили аналитики

Средний чек при покупке черешни в конце мая – начале июня составил 598 рублей, что на 11% больше, чем год назад, следует из данных "Чек Индекса". В "Эвоторе" зафиксировали рост среднего чека на 31% год к году – в рознице килограмм ягоды стоит 847 рублей.

В Ассоциации компаний розничной торговли уточнили, что на российскую черешню приходится 30% ассортимента сетей, остальное – импорт. Основные страны-поставщики для розницы – Турция, Узбекистан и Азербайджан.

В "Магните" объяснили, что на предложении черешни из Турции и Узбекистана сказались дожди. Поставки из Армении, которые ранее обеспечивали 10–15% объема, сейчас ограничены.

Аналитики "Чек Индекса" также отметили сокращение продаж других ягод: клубники – на 7% год к году, голубики – на 9%. Заметный рост спроса зафиксирован только на малину – число покупок выросло на 14%.

Ранее сообщалось, что за последние две недели стоимость черешни в России упала на 24%, достигнув 610 рублей за 1 килограмм.