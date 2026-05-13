РИА: клубника в России за месяц подешевела почти на треть

Россиянам рассказали о причине резкого падения цен на клубнику РИА: клубника в России за месяц подешевела почти на треть

Москва13 мая Вести.Килограмм клубники в середине мая в торговых сетях обойдется россиянам в 800 рублей. Это почти на треть ниже уровня начала апреля, сообщил РИА Новости глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Эксперты связывают снижение цены с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения.

Минимальные цены на клубнику в середине мая в торговых сетях начинаются от 800 рублей за килограмм, что на 28% ниже уровня начала апреля Рассказал Богданов

Месяц назад, по его словам, цена на эту ягоду составляла от 1120 рублей за килограмм.

Председатель АКОРТ также отметил, что в начале мая доля российской клубники в ассортименте сетей составляет около 40 процентов, и она будет расти по мере наступления сезона.

К лету российская ягода занимает основную часть полки, в то время как в межсезонье клубника поступает в торговые сети из Египта, Йемена и Молдавии, пояснил эксперт.