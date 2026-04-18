Москва18 апр Вести.Российские бабушки начали продавать клубнику из Китая на трассах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, поставщики сами привозят ягоду в российскую глубинку и предлагают ее пожилым женщинам на перепродажу. Так как в России урожай клубники собирают в конце июня – начале июля, такой способ помогает начать зарабатывать на торговле уже сейчас. Один ящик поставщики предлагают в среднем за 900 рублей.

Бабули перемывают ягоды и перекладывают их в свои тары. А затем накручивают цену, уверяя, что клубничка своя говорится в сообщении

Отмечается, что главный центр китайской клубники находится в Хабаровске. Оттуда ее развозят по всей Центральной России.