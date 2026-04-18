В РЭЦ отметили интерес Азии, Латинской Америки и Африки к российскому пиву

Москва18 апр Вести.Экспортеры российского пива лидируют по расширению географии поставок — отмечается интерес Азии, Латинской Америки и Африки, сообщила в интервью ИС "Вести" гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Если ранее основными рынками сбыта этого напитка выступали страны ближнего зарубежья, то в последнее время наблюдается активное расширение присутствия на новых направлениях.

По прошлому году, например, поставки в Буркина-Фасо и Уругвай становятся уже регулярными. Мы видим, что в Азии, Латинской Америке и Африке интерес выражается в экспортных контрактах. рассказала Никишина

При этом ключевыми традиционными рынками поставок пива за рубеж остаются Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Китай, где продукция уже завоевала признание потребителей, отметила она

По данной категории экспорта в РФ также действует большой набор мер поддержки. Экспортеры активно участвуют во всех выставках, которые РЭЦ проводит за рубежом для российских компаний, создавая коллективные стенды и организуя различные деловые мероприятия в виде бизнес-переговоров или маркетинговых акций. В частности, в Китае открыта большая сеть продвижения российской продукции — это павильоны и розничные магазины.