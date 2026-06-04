Никишина: интеграция всех мер поддержки в единый кабинет экспортера – это важно

Глава РЭЦ Никишина назвала важной интеграцию мер поддержки в ЕКЭ Никишина: интеграция всех мер поддержки в единый кабинет экспортера – это важно

Москва4 июн Вести.Интеграция всех мер поддержки в единый кабинет экспортера - важная задача, заявила ИС "Вести" гендиректор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероника Никишина.

Она отметила, что РЭЦ планирует подписать большое число документов с губернаторами российских регионов, по которым те возьмут на себя обязательства сделать подобные интеграции.

Интеграция региональных и федеральных мер в единый личный кабинет экспортера – это очень важная задача, которая спрямляет путь экспортера сказала Никишина

Ранее Никишина сообщила, что российские экспортеры пива лидируют по расширению поставок - особый интерес к напиткам из РФ проявляют Азия, Латинская Америка и Африка.