Москва18 июл Вести.По аналогии с электросетями, мировому сообществу нужны "стабилизаторы международных водных потоков". Адаптировать к водным вызовам другие страны способна РФ. Об этом заявила ИС "Вести" декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Инструментом поддержки могут выступить поставки водоемкой продукции, подчеркнула эксперт.

Во всех сетях тока есть такая функция как стабилизатор, он позволяет сглаживать скачки разных неприятных электроявлений, без них сети плохо себя чувствуют. Россия - по тому, как у нас устроено использование воды в нашей торговле - оптимальная страна-стабилизатор для международных водных потоков. …. Роль стран-стабилизаторов - помогать и поддерживать другие страны в их адаптации к водным вызовам через лучшее планирование поставок водоемкой продукции. Это то, что будет востребовано на самых разных рынках. Другое дело, что нам [россиянам] нужно отдавать себе отчет в том, что мы продаем, например, не просто тонну пшеницы, а поставляем водно-продовольственную безопасность. Это куда более ценный товар пояснила Лихачева

РФ может представлять себя на мировой арене как государство с гигантскими водными ресурсами. Однако относиться к собственным водным фондам нужно "вдумчиво и ответственно", добавила она.