Москва18 июл Вести.РФ может представлять себя на мировой арене как государство с гигантскими водными ресурсами. Однако относиться к собственным водным фондам нужно "вдумчиво и ответственно". Об этом заявила ИС "Вести" декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Для эффективного управления водными запасами нужна "трезвая" оценка их состояния и объемов. Например, отметила эксперт, посредством глубинного сквозного мониторинга.

Очень много полезных вещей можно сделать внутри, даже никому про них не рассказывать. Просто чтобы самим лучше понимать, как все работает и устроено. Вопросов там больше, чем ответов. Но для мира мы [РФ] - страна со вторыми в мире возобновляемыми запасами пресной воды. И позиция, что страна с таким водным богатством просто занята собой и плевать хотела за пределами общих оценок на то, что происходит в мире, какое-то время еще тянуться может. Но мы начнем все больше вызывать классовую неприязнь. Это может серьезно ограничить возможности использования наших конкурентных преимуществ, связанных с этим водным богатством сказала Лихачева

Загрязнение вод и их нерациональное использование угрожают природе стран Центральной Азии. Европейцам придется воевать за воду.