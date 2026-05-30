Эксперт Лихачева рассказала о стратегической санкционной контрмере РФ Эксперт Лихачева рассказал о стратегии противодействия РФ западным санкциям

Москва30 мая Вести.Основная цель любых санкционных мер заключается в ограничении взаимодействия страны с внешним миром, в ее изоляции. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Россия, которая несмотря на внешнее давление, сумела наладить новые альянсы, освоить новые рынки и инициировать новые проекты, - она сумела выработать эффективную стратегию противодействия санкциям стран ЕС и США.

Смысл любых санкций – это изоляция. Если страна занимается дополнительно самоизоляцией, то она играет на руку санкционерам. Если страна под давлением все равно находит способы развивать новые партнерства, находить новые рынки, запускать новые проекты - это самая устойчивая стратегическая санкционная контрмера рассказала Лихачева

Также она объяснила применением Западом против России комплексных мер давления.