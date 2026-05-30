Москва30 мая Вести.В начале марта 2022 года, после введения санкций против России, западные лидеры предсказывали скорый крах российской экономики, однако вопреки ожиданиям, этого не произошло. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

По ее мнению, подобная санкционная схема давления, оказанная на Россию, была уже отработана США на Иране.

Против Ирана с 2010 года запустили волну шквальных финансовых санкций и в результате пришли к сделке без единого выстрела. И показалось, что схема рабочая, надо брать. И никаких военных потерь, никаких дебатов в Конгрессе, все здорово. И примерно то же самое начали делать в отношении России, дав несколько залпов санкций. И в начале марта 2022 года почти все западные лидеры говорили, что через несколько месяцев российская экономика будет в кусках, на коленях и в других разных диспозициях. Но этого не случилось рассказала Лихачева

Она пояснила, что именно этот фактор стал основанием для того, чтобы Запад принял решение о применении наряду с экономическими санкциями и другие рычаги давления.

Достаточно четко это прослеживается в момент, когда только одна экономика не сработала против России. И с этого момента достаточно быстро к санкциям стали достраиваться другие инструменты. Санкции стали вспомогательном инструментом силовой конфронтации. И то, где недостаточно санкций экономических, стало дополняться кибератаками, арестами кораблей, как это деликатно можно назвать, саботажем логистических цепочек и иногда активным уголовным преследованием людей. Раньше так делали только в отношении террористов. Поэтому схема теперь комплексная пояснила Лихачева

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз готовит новый, 21-й пакет антироссийских санкций.