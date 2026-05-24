Москва24 мая Вести.Западные лидеры намеренно не отреагировали на учения и недавний запуск в России ядерной ракеты "Ярс". Их действия продиктованы желанием не обострять отношения с Москвой, заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

По словам эксперта, поведение западных политиков можно объяснить надеждой выстроить стабильные отношения с Россией.

Если говорить о ядерных учениях и недавнем запуске Россией ракеты, то да, особенной реакции на Западе не продемонстрировали. И это интересно. Думаю, отчасти намеренно, особенно в США. Там сознательно не хотят слишком остро реагировать на такие вещи, потому что есть желание выстроить более стабильные отношения с Россией. Есть ощущение, что подобные действия Москвы посылают сигналы не столько Соединенным Штатам, сколько Европе. И если США занимают более сдержанную позицию, есть надежда, что европейцы не станут остро реагировать, учитывая, что их ответы на военную деятельность России и так окажутся весьма поспешными рассказала Кавана

Эксперт добавила, что фактор времени тоже имеет значение, ведь события на Ближнем Востоке и визит президента США Дональда Трампа заглушили реакцию и геополитическое внимание к проблемам в Европе и России.

Ранее сообщалось, что российские военные показали запуск ядерной ракеты "Ярс". Запуск проводился в рамках второго этапа учений ядерных сил, в которых принимали участие также боевые корабли и авиация.