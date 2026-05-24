Коротченко заявил, что РФ проводит ядерные учения не ради реакции Запада Коротченко: РФ проводит учения для своей безопасности, а не реакции Запада

Москва24 мая Вести.Цель ядерных учений РФ – не реакция Запада, а обеспечение своей безопасности. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он объяснил, что прямым подтверждением угрозы для России являются заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского, а также глав стран – членов НАТО.

Сразу хочу сказать, мы не ждем реакции. Мы проводим это не для демонстрации. Просто сама жизнь и военно-политическая ситуация, угрозы вторжения в Калининградскую область, которые были озвучены буквально вчера со стороны должностных лиц одной из стран-членов НАТО. Также угрозы Зеленского о возможности вторжения на белорусскую территорию. Да и в целом подготовка НАТО к войне, любые военные провокации, которые сегодня могут быть осуществлены против нас, потребуют именно ядерного ответа. И наши боевые расчеты, вся система боевого управления, стратегические ядерные силы России и соответствующий ядерный компонент в структуре Вооруженных сил Республики Беларусь сегодня проводят практическую тренировку на применение ядерного оружия заявил Коротченко

Ранее военный обозреватель Дмитрий Корнев объяснил необходимость проведения регулярных ядерных учений. По его мнению, они нужны, чтобы в случае опасности пуски ракет можно было осуществить без каких-либо проблем.