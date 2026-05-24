Москва24 мая Вести.Ядерные учения нужно проводить, чтобы в случае необходимости запуск ракет прошел "без сучка и задоринки". Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный обозреватель Дмитрий Корнев.

Он подчеркнул, что даже находящиеся на территории Белоруссии ракеты могут быть запущены только по решению Верховного главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина.

Боеголовки должны быть доставлены к ракетным бригадам, установлены на ракеты, и тогда по решению Верховного главнокомандующего Российской Федерации они могут быть применены. То есть, белорусские ракеты с российскими ядерными боеголовками могут быть применены только по решению президента Российской Федерации. Так устроено применение ядерного оружия Российской Федерации. Так вот, для того, чтобы в случае необходимости эта процедура была проведена, и это прошло без сучка и без задоринки, конечно же, необходимо проводить учения. Что-то подобное проходит ежегодно в НАТО, у них есть программа …, по которой американские атомные бомбы могут применять европейские самолеты. Они также проводят подобные учения, ну, для того, чтобы поддерживать себя в тонусе заявил Корнев

