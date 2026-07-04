Москва4 июл Вести.Россия вряд ли применит ядерное оружие против Украины или кого-либо еще, разве только само существование РФ не окажется под угрозой. Такое мнение в интервью Kyiv Post высказал экс-командующий армией США В Европе Бен Ходжес.

Администрация экс-президента США Джо Байдена, по его мнению, была чрезмерно обеспокоена тем, что Россия может применить ядерное оружие, считает американский военный. Он указал, что у РФ есть соответствующие возможности, к чем нужно отнестись серьезно. По мнению Ходжеса, вопрос состоит в том, зачем ей это делать.

Нет такого места, где они могли бы применить ядерное оружие, которое действительно изменило бы направление войны... Я думаю, что нет никаких шансов, что они использовали бы его против Украины или где-либо еще, если только существование России не окажется под угрозой сказал американский военный

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что двух мнений по вопросу наличия у Украины ядерного оружия быть не может. Его у нее быть не должно, указала дипломат.