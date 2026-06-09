Американский генерал признал неэффективность Patriot против российских ракет Экс-главком войск США в Европе: Patriot бессильны против российских ракет

Москва9 июн Вести.Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались неэффективны и бессильны против российских ракет, заявил в своем видеоблоге бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По словам военного, во время последних ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам военной инфраструктуры в Киеве комплексы Patriot не смогли перехватить ни одной из российских ракет.

Девять ракет были выпущены по Киеву и все девять достигли своих целей. Ни одна не была перехвачена. Ни одна не была поражена батареями Patriot, которые США предоставили специально для защиты Киева от подобных ударов отметил Ходжес

Генерал также добавил, что другие системы, стоящие на вооружении стран НАТО, также продемонстрировали на Украине свою слабость перед российскими ударами.

Они потерпели неудачу, потому что Россия создала ракетный потенциал, с которым нынешнее поколение систем противовоздушной обороны НАТО справиться не может. Это неприятно признавать, но это так подытожил Ходжес

ВС РФ нанесли в начале июня массированный удар возмездия по военным объектам Киева, который, как заявили в Минобороны России, стал ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на педагогический колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности.