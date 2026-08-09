Украина столкнулась с серьезными проблемами Welt: Украина оказалась в уязвимом положении из-за проблем с ПВО

Москва9 авг Вести.Украина на фоне ударов российских войск по военным объектам столкнулась с серьезными проблемами в работе противовоздушной обороны и нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Конфликт вступил в новую фазу. Украинские города теперь практически беззащитны перед российскими ударами из-за нехватки перехватчиков говорится в публикации

По данным издания, Киев практически не получает новых ракет для американских комплексов Patriot. Автор статьи считает, что в ближайшей перспективе Украина вряд ли сможет обеспечить надежную защиту своих городов от российских ударов, что создает дополнительное давление на киевский режим.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский потребовал от европейских стран передать Киеву имеющиеся у них системы Patriot.

Воздушные силы ВСУ ранее заявили, что не смогли перехватить ни одной ракеты, выпущенной по территории Украины в ночь на среду. Позднее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о сложностях с получением ракет PAC-3 для комплексов Patriot и заявил, что Киеву приходится добиваться их поставок у партнеров.

Президент США Дональд Трамп, комментируя просьбы Зеленского о передаче противоракет, заявил, что американским военным эти ракеты также необходимы. Он также напомнил, что администрация Джо Байдена уже поставила Украине значительный объем вооружений.