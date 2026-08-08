Зеленский упрекнул Запад в том, что ракеты для Patriot пылятся на складах Зеленский после ударов по Киеву упрекнул Запад в отсутствии военной помощи

Москва8 авг Вести.Ракеты-перехватчики, необходимые для обороны Украины от российских ударов, находятся за тысячи километров от тех мест, где они нужны. Об этом написал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский признал факт группового удара ВС РФ по Киеву и области, о котором сегодня сообщило российское Минобороны. Также, по его словам, под ударами были Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Черниговская и другие области.

На этом фоне глава киевского режима в очередной раз призвал Европу и США усилить помощь Украине и упрекнул их в том, что необходимые Киеву ракеты-перехватчики, способные противостоять российской баллистике, пылятся на западных складах.

Нужно усилить давление. Нужны новые санкции, которые не позволят [России] производить баллистическую технику. И обязательно нужна более надежная защита для наших людей. Противоракетная оборона, ракеты-перехватчики для Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и наших F-16 — все это работает и помогает защищать жизни, когда они находятся здесь, на Украине, а не где-то на складах, за тысячи километров от российских ударов написал он

Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что снова не смогли сбить ни одной из российских ракет, выпущенных в ночь на субботу, 8 августа.

Газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Зеленскому в дополнительных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot.