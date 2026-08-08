Силы ПВО Украины признали, что снова не сбили ни одной ракеты за ночь

Украинские ПВО снова не сбили ни одной ракеты за ночь Силы ПВО Украины признали, что снова не сбили ни одной ракеты за ночь

Москва8 авг Вести.Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что снова не смогли сбить ни одной из российских ракет, выпущенных в ночь на субботу, 8 августа. Об этом сообщило командование украинских Воздушных сил.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины сказано в сообщении в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ

При этом уточняется, что системы ПВО не смогли сбить ни одной из ракет.

Ранее стало известно, что Воздушные силы ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты во время массированного удара ВС РФ по украинской столице и Киевской области 5 августа.

Военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный указывал ранее, что трудности украинской ПВО связаны с дефицитом ракет для американского ЗРК Patriot. Президент США Дональд Трамп отказал Киеву в дополнительных поставках ракет.