Воздушные силы Украины не сбили ни одной ракеты ВС РФ во время атаки на Киев

Украине не удалось сбить ни одной ракеты во время массированной атаки РФ на Киев Воздушные силы Украины не сбили ни одной ракеты ВС РФ во время атаки на Киев

Москва5 авг Вести.Украина не смогла сбить ни одной ракеты во время массированной атаки российской армии на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и области. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

По подсчетам украинской авиации, во время атаки Вооруженные силы (ВС) РФ использовали 143 воздушных средства, включая беспилотные летательные аппараты, противокорабельные и баллистические ракеты. При этом Воздушные силы ВСУ рапортуют о сбитии или перехвате исключительно БПЛА.

Ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты во время ночной атаки сбить не удалось резюмируют украинские СМИ

Ранее Минобороны РФ рассказало о массированном ударе высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по целям в Киевской области. Причиной атаки, по информации ведомства, стало нежелание Киева слушать Москву.