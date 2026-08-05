Зеленский обвинил западных партнеров в последствиях атаки РФ на Киев и область

Зеленский обвинил ЕС в нежелании снабжать украинскую ПВО Зеленский обвинил западных партнеров в последствиях атаки РФ на Киев и область

Москва5 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских партнеров в неготовности снабжать украинскую ПВО средствами для перехвата российских баллистических ракет. Так он прокомментировал массированную атаку ВС РФ по военным, логистическим и складским объектам в Киеве и области.

В ночь на 5 августа ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Киеве и Киевской области. По информации российского Минобороны, в Броварах были поражены логистический центр "Терминал Бровары", транспортно-логистический центр "Рабен Украина", а также логистический центр "Бровары", который является сортировочным комплексом компании "Новая почта". В Киеве были атакованы четыре объекта, связанные с производством БПЛА.

Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их (перехватчиков баллистики — прим. ред.) снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным жертвам и разрушениям написал Зеленский в своем Telegram-канале

Также он призвал партнеров, которые не готовы помочь со снабжением, предпринимать более активные санкционные шаги в отношении России.

Ранее стало известно, что Воздушные силы ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты во время массированного удара ВС РФ по украинской столице и Киевской области 5 августа.