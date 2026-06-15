На Украине американская ракета не успела догнать российскую и упала Американская ракета Patriot не смогла сбить российский "Циркон" и рухнула

Москва15 июн Вести.На Украине ракета системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot американского производства не смогла догнать российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" и рухнула на землю. Об этом пишет Telegram-канал "Осведомитель".

По данным канала, по аналогии с предыдущими инцидентами, ракета ПРО, не поспевая за целью, упала где-то недалеко от места прилетов.

По аналогии с прошлым разом можно увидеть и попытку перехвата ракет при помощи, предположительно, MIM-104 Patriot, однако зенитная ракета, не поспевая за "Цирконами", падает где-то недалеко от места прилетов говорится в публикации

Ранее в понедельник, 15 июня, Минобороны РФ отчиталось о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на террористические атаки киевского режима. Все назначенные цели были поражены, добавили в ведомстве.

Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес уже признавал, что американские ЗРК Patriot оказались неэффективны и бессильны против российских ракет. По его данным, все девять выпущенных ракет достигли своих целей.