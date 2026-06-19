Тимофеев усомнился в том, что США вступятся за Европу в случае конфликта Тимофеев: США сильно подумают о ядерном ответе РФ за Европу

Москва19 июн Вести.США тщательно обдумают, стоит ли применять ядерное оружие в случае полномасштабного конфликта между РФ и Европой. Об этом генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил ИС "Вести".

По его словам, лет 40 назад США могли бы задуматься над вопросом о применении оружия массового поражения, поскольку Запад в то время вставал одним блоком против СССР.

А сейчас, если вот это будет в обход идти Вашингтона, то вопрос и резон для Штатов вставать перед угрозой обмена стратегическими ударами сказа Тимофеев

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию конфликта на Украине. У Москвы есть такое ощущение, отметил дипломат.