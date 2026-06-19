Тимофеев заявил, что США в ядерной сфере более предсказуемы, чем ЕС Тимофеев: США в ядерной сфере более предсказуемы, чем Европа

Москва19 июн Вести.РФ и США связывает долгая практика договоров и их реализации, что делает американцев более предсказуемыми в ядерной сфере, чем европейцев. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Он добавил, что к европейским членам НАТО есть вопросы касательно стратегических вооружений, поскольку у Великобритании и Франции растут амбиции в этой области.

Нужно отличать политику Соединенных Штатов с одной стороны, европейских членов НАТО с другой стороны. С США наши отношения в ядерной сфере несколько более предсказуемы, поскольку есть долгая практика совместных договоров, их реализации, хотя эти договоры уже перестали действовать, все равно здесь предсказуемости несколько больше. А вот европейские члены НАТО здесь вопросов больше, и у Великобритании, и у Франции свои появляются амбиции. Вот недавно были учения, в которых совместно Франция и Польша участвовала, там присутствовал ядерный сюжет, ядерный компонент рассказал Тимофеев

Ранее посольство РФ в Норвегии заявило, что ядерные миссии стран НАТО в Европе подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия . Скандинавское королевство недавно присоединилось к инициативе Франции по ядерному сдерживанию.