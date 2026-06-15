Москва15 июн Вести.Стратегическая неопределенность и непредсказуемость действий президента США Дональда Трампа дает возможность Европе провоцировать ядерный конфликт с Россией. Об этом заявил Советник первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Александр Казаков в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его мнению, американское военное присутствие десятилетиями гарантировало Европе безопасность и предсказуемость, однако политика президента США Дональда Трампа внесла элемент неопределенности. Его подход, характеризующийся тактикой "два шага вперед, шаг назад", проявляется в постоянных колебаниях: он то приближается, то отдаляется, то заявляет об уходе США из НАТО, но остается, создавая ощущение незавершенности.

На протяжении десятилетий пристойное поведение Европы было гарантировано военным присутствием американцев в Европе и их зонтиком безопасности. А сейчас американцы, а именно Дональд Трамп, он все время уходит, не уходя, приходит, не доходя, прощается, но не уходит, зависает в дверях. Главный тактический прием президента США Дональда Трампа - два шага вперед, шаг назад заявил Казаков

Подобные действия президента США демонстрируют стратегическую неопределенность и провоцируют европейские страны на ядерный конфликт с Россией.

Да, шаг-то вперед Трамп сделал, но он сделал шаг назад тоже. Вот это демонстрирует стратегическую неопределенность. И для решения американских проблем это выгодно. То есть американцы ушли, не уйдя. А европейцы же постоянно провоцируют тот самый ядерный конфликт с Россией. Модель же на Ближнем Востоке та же самая - американцы ушли, не уйдя, а Израиль провоцирует. Хочешь, не хочешь, а приходится вмешиваться. Трамп должен понять - раз, уходишь, уйди уже. То есть скажи, мол, Европа, я ушел, НАТО закрываем, вы с Россией один на один остаетесь. И они тут же угомонятся заявил Казаков

Ранее он объяснил, почему в Европе запрещают все русское.