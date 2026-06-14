"Иначе страшно": почему в Европе отказываются от всего русского Политолог Казаков объяснил, почему в Европе запрещают все русское

Москва14 июн Вести.Советник первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Александр Казаков в комментарии для "Соловьёв Live" объяснил, почему в Европе запрещают все русское, сообщает ИС "Вести".

Комментируя новость о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык исключается из перечня подлежащих защите, Казаков обратился к своему опыту общения с европейскими политиками.

В разгар борьбы за русские школы к нам тогда в Ригу приехали евродепутаты из разных стран. Мы рассказали им про их европейские хартии, про национальное меньшинство, про языки меньшинств… И немец, кстати, депутат, сказал честно, правдиво. Он говорит: "Понимаете, в чем дело? Если бы вы были китайцами, афганцами, конголезцами, кем угодно, у вас давно бы все было. Были бы конголезские школы в Латвии, политические права. Но вы русские рассказал советник первого главы ДНР

Он добавил, что с тех пор ничего не изменилось. И немецкий депутат тогда объяснил, почему именно в Европе притесняют русских.

Потому что вы русские, вы агрессоры. Вы имперцы, вы оккупанты потенциальные. И мы вас боимся очень. А поскольку мы вас боимся, мы хотим вас ограничить, отодвинуть, спрятать, стену построить. Потому что иначе страшно. И вот этот страх Европы же метафизический сказал политолог

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что Украина еще до специальной военной операции предпринимала попытки исключить русский язык из правового поля. И сейчас она перешла к полному запрету языка на территории страны. По его слловам, следующий возможный шаг Киева – внедрение языковой полиции, которая "будет ходить и подслушивать за каждым".