В ООН прокомментировали исключение Киевом русского языка из перечня охраняемых УВКПЧ ООН: отстаивание русского языка на Украине продолжится

Москва17 июн Вести.ООН будет отстаивать защиту языков в различных странах. Об этом заявили в Управлении верховного комиссара по правам человека ООН, комментируя исключение русского языка из перечня охраняемых языков на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам представителей, языковые права всегда остаются в силе и защищаются международным гуманитарным правом.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжит отстаивать защиту языков меньшинств на Украине заявили в организации

12 июня глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык исключается из перечня подлежащих защите.