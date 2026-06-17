В Крыму не собираются лишать украинский язык статуса государственного Глава парламента Константинов: украинский язык останется государственным в Крыму

Москва17 июн Вести.Украинский язык сохранит статус государственного в Республике Крым. Об этом журналистам заявил глава местного парламента Владимир Константинов.

Согласно действующей Конституции Крыма, в регионе три государственных языка: русский, крымскотатарский и украинский.

Константинов указал на негативные последствия шагов, подобных действиям киевского режима, который стремится избавиться от всего русского на Украине.

Такой целесообразности нет. Это плохая история. Не нужно делать никаких резких движений и идти по пути нацистов на Украине, которые стремятся у себя уничтожить все русское сказал он

Константинов подчеркнул, что статус языков закреплен в конституции Крыма и находится под защитой.

Кроме того, глава парламента республики подчеркнул, что в России проживает мощная украинская диаспора. Константинов назвал их трудолюбивыми людьми, любящими страну и выступающими против нацизма.

12 июня глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите на Украине.