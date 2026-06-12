На Украине подписали закон, исключающий русский язык из списка подлежащих защите

Русский язык исключен из списка подлежащих защите на Украине На Украине подписали закон, исключающий русский язык из списка подлежащих защите

Москва12 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык исключается из перечня подлежащих защите. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook (запрещена на территории РФ).

Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии (Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств. – Прим. ред.) говорится в публикации

Законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите, был поддержан украинским парламентом в декабре 2025 года. В список при этом добавили урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.