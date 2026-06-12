Москва12 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык исключается из перечня подлежащих защите. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook (запрещена на территории РФ).
Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии (Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств. – Прим. ред.)говорится в публикации
Законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите, был поддержан украинским парламентом в декабре 2025 года. В список при этом добавили урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.