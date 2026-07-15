Зеленский употребил русское слово в ходе пресс-конференции в Киеве

Зеленский перешел на русский язык в ходе пресс-конференции в Киеве Зеленский употребил русское слово в ходе пресс-конференции в Киеве

Москва15 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве употребил русское слово, когда рассказывал об итогах саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

Он употребил русское слово "взгляд", рассуждая об интеграции с Западом, затем исправился и использовал украинский аналог.

Я в принципе поделился ... с президентом Соединенных Штатов Америки, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд... на наш "погляд" заявил Зеленский

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что русский язык стал основным языком коммуникации в рабочих коллективах для украинских беженцев.