Русский язык стал универсальным средством общения для украинцев в Польше Украинские мигранты на работе в Польше чаще всего общаются на русском языке

Москва31 мая Вести.Украинские трудовые мигранты, работающие в Польше, в качестве основного средства коммуникации в рабочих коллективах используют русский язык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление владельца одного из ресторанов в Варшаве.

По словам ресторатора, в большинстве польских компаний сферы услуг и других сегментов рынка труда украинцы составляют основу рабочих коллективов. Русский язык выполняет роль универсального инструмента общения, помогая сгладить разницу в уровне владения польским языком.

Выбор падает именно на русский потому, что огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский язык был или остается распространённым в повседневной жизни поясняет собеседник агентства

Он также добавил, что польские работодатели заинтересованы прежде всего в выполнении бизнес-задач, а не в языковой интеграции своих сотрудников, из-за чего в стране постепенно формируется обособленная многоязычная среда.