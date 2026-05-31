Москва31 маяВести.Украинские трудовые мигранты, работающие в Польше, в качестве основного средства коммуникации в рабочих коллективах используют русский язык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление владельца одного из ресторанов в Варшаве.
По словам ресторатора, в большинстве польских компаний сферы услуг и других сегментов рынка труда украинцы составляют основу рабочих коллективов. Русский язык выполняет роль универсального инструмента общения, помогая сгладить разницу в уровне владения польским языком.
Выбор падает именно на русский потому, что огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский язык был или остается распространённым в повседневной жизнипоясняет собеседник агентства
Он также добавил, что польские работодатели заинтересованы прежде всего в выполнении бизнес-задач, а не в языковой интеграции своих сотрудников, из-за чего в стране постепенно формируется обособленная многоязычная среда.