Москва30 маяВести.Жители Польши продолжают покупать "русские вареники", несмотря на насаждаемую властями политику русофобии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на нескольких представителей гастрономического бизнеса.
Уточняется, что речь идет о блюде Pierogi ruskie – вареники с творожно-картофельной начинкой.
Несмотря на политическую атмосферу последних лет, кулинарные привычки людей меняются гораздо медленнее. До сих пор "русские вареники" остаются одним из самых популярных пунктов менюотмечается в публикации
По словам владельца одного из варшавских ресторанов, "русские вареники" ассоциируются у местных жителей с традиционной домашней кухней, и спрос на них остается стабильно высоким. Подчеркивается, что блюдо популярно не только в ресторанах, но и в магазинах в качестве полуфабрикатов.
28 мая политолог, общественный деятель объединения "Польша –Восток" Александр Яцек заявил, что среди жителей Польши зреет недовольство в отношении украинцев. В частности, им не нравится героизация нацистских пособников на Украине.