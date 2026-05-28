В Польше рассказали об истинном отношении к украинцам Политолог Яцек: среди поляков зреет недовольство к Украине

Москва28 мая Вести.Среди жителей Польше зреет недовольство в отношении украинцев, заявил ИС "Вести" политолог, общественный деятель объединения "Польша –Восток" Александр Яцек.

В частности, негодование вызывает то, что на Украине героизируют нацистских пособников.

Это, конечно, реальная проблема, потому что поляки очень хорошо помнят Волынскую резню. Историческая память существует, и она не исчезает у народа, в отличие от политиков сказал он

Например, сказал Яцек, в польских СМИ не афишируют информацию о перезахоронении одного из лидеров признанной в России экстремистской "Организации украинских националистов" Андрея Мельника.

Эта информация не указывается в нашем медийном пространстве, как-то скрывается. Не хотят в наших медиа показывать полякам, что реально творится на Украине. Тем не менее, ХХI век, есть интернет и люди узнают об этом. И, конечно, возникает большое негодование среди простых поляков, а политики пытаются обойти этот вопрос сказал он

Политолог также напомнил, что в Польше ранее выступали против того, чтобы Украина, продвигающая националистические взгляды, получала членство в Евросоюзе.

Наш вице-премьер [Владислав] Косиняк-Камыш в прошлом году сказал, что никакого пути Украине в Евросоюз с Бандерой не будет. Но насколько это просто слова и насколько за этим последуют решительные действия наших политиков, посмотрим. На сегодня не видно, чтобы политики этот вопрос поднимали и пытались как-то надавить на представителей украинской власти, чтобы такие вещи не проявились. А это абсолютно противоречит польским интересам и польской исторической памяти констатировал эксперт

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что возвращение на Украину праха лидеров украинских националистов с последующим перезахоронением необходимо верхушке киевского режима, чтобы оказать влияние на избирателей.